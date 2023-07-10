Глава IT-компании Хачиян: большинство уехавших программистов вернулись в Россию

Глава IT-интегратора AWG Александр Хачиян заявил, что в Россию вернулись 85% программистов, уехавших за границу в 2022 году.

В то же время за рубежом остались 15% специалистов, рассказал директор AWG в беседе с «Газетой.Ru».

«На мой взгляд, большинство ребят, которые жили за рубежом, стали сталкиваться с тем, что теряют налоговое резидентство. У них НДФЛ с 13—15% резко уходил в 30%. А работодатели не собирались это компенсировать. И это тоже был сильный мотиватор», — сообщил Хачиян.

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