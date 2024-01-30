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Экономист Сухарев высказался о перспективах изменения ключевой ставки

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Экономист Олег Сухарев высказался о перспективах изменения ключевой ставки ЦБ.
Экономист Сухарев высказался о перспективах изменения ключевой ставки
  • РИА Новости

«Они чётко привязывают ставку к их пониманию инфляции и инфляционных ожиданий. В зависимости от того, как они сами себе представляют инфляцию, они дальше будут действовать... Но с учётом пожеланий правительства и президента, естественно», — заявил Сухарев в беседе с радио «Комсомольская правда».

По мнению экономиста, не стоит ожидать от Банка России снижения ключевой ставки 16 февраля. Вместе с тем Сухарев не берётся прогнозировать, насколько именно показатель может быть снижен во втором полугодии 2024 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году.

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