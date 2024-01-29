МИД КНР прокомментировал данные СМИ о возможных планах Трампа по поводу пошлин
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Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал данные новости неподтверждёнными и заявил о необходимости развития торговых отношений между двумя государствами.
«Мы не комментируем неподтверждённые новости. Поддержание здорового и стабильного развития американо-китайских торгово-экономических отношений соответствует фундаментальным интересам двух стран и их народов, способствует росту мировой экономики», — цитирует его ТАСС.
Ранее издание The Washington Post писало, что Трамп в случае своего переизбрания на пост президента США может ввести пошлины в размере 60% на импорт из КНР.