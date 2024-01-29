МИД КНР прокомментировал данные СМИ о возможных планах Трампа по поводу пошлин

В МИД Китая прокомментировали информацию американской газеты The Washington Post (WP) о планах экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на американских президентских выборах ввести тарифы в размере 60% на китайскую продукцию.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал данные новости неподтверждёнными и заявил о необходимости развития торговых отношений между двумя государствами.

«Мы не комментируем неподтверждённые новости. Поддержание здорового и стабильного развития американо-китайских торгово-экономических отношений соответствует фундаментальным интересам двух стран и их народов, способствует росту мировой экономики», — цитирует его ТАСС.

Ранее издание The Washington Post писало, что Трамп в случае своего переизбрания на пост президента США может ввести пошлины в размере 60% на импорт из КНР.