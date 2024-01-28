WP: Трамп при переизбрании может ввести пошлины в размере 60% на импорт из КНР

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы Соединённых Штатов может ввести пошлины в размере 60% на импорт из Китая.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, он уже обсуждал этот вопрос со своими советниками.

«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт», — отмечается в статье.

Отмечается, что данный шаг способен привести к «глобальной торговой войне».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир.