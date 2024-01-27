ЛУКОЙЛ оценил сроки ремонта оборудования на Нижегородском НПЗ в 1,5 месяца
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«Предприятие проводит оценку технических решений по восстановлению, оценку возможности быстрого восстановления оборудования. От этого будет зависеть, сколько займет времени. Минимальное — это всё равно где-то около 1—1,5 месяца», — цитирует его ТАСС.
12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа временно остановлена.
Минэнерго вместе с нефтяными компаниями разработало меры для бесперебойных поставок топлива на внутреннем рынке, пока специалисты ремонтируют предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».