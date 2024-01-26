В МЭА спрогнозировали рост потребления газа в мире в 2024 году

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) спрогнозировали рост потребления газа в мире на 2,5% в 2024 году, до 4,19 трлн кубометров.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

По прогнозу, мировые поставки сжиженного метана вырастут на 3,5%.

Как предполагают аналитики, Азии потребуется на 4% больше газа за счёт роста промпредприятий и газовой генерации, а потребление в Северной Америке вырастет на 1,5%.

Европейский спрос может увеличиться на 3%, но всё равно окажется на 20% ниже, чем в 2021 году. Африка и Ближний Восток нарастят потребление газа на 3%, говорится в прогнозе.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что при сохранении текущих тенденций снижение цен на газ в Европе продолжится в I квартале 2024 года.