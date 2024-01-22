Аналитик Антонов спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ в Европе

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что при сохранении текущих тенденций снижение цен на газ в Европе продолжится в I квартале 2024 года.

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснил, что на снижение стоимости могла повлиять относительно тёплая зима, что сказалось на спросе на газ для отопления. Ещё одним фактором стал высокий уровень заполненности в подземных хранилищах газа.

«Страны ЕС активно накачивали газ в подземные хранилища летом и осенью, достигнув рекордных 99% к началу зимы. Это позволило снизить спрос на импортный газ», — сказал Антонов.

Он напомнил, что повлияло и сокращение потребления газа промышленными предприятиями из-за высоких цен. Кроме того, выросли поставки СПГ из других стран в условиях снижения спроса в Азии.

«Полагаю, снижение цен продолжится в I квартале при сохранении текущих тенденций. Поддержка серьёзная находится в зоне $250—280 за 1 тыс. кубов. Однако резкий перепад погоды и похолодание могут вновь подтолкнуть цены вверх», — добавил он.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились на 6,3%, до $299,8 за 1 тыс. куб. м, впервые с 28 июля 2023 года.