Аналитик спрогнозировала курс доллара на уровне 88—90 рублей на следующей неделе

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала об изменениях курса доллара.

По словам аналитика, рубль продолжил дешеветь, за неделю потеряв 1,5% стоимости по отношению к доллару.

При этом Мильчакова считает, что налоговый период в третьей декаде января 2024 года на рубль не слишком повлиял в плане его поддержки.

«Следующая рабочая неделя будет очень богатой на события, но основное внимание валютного рынка будет, скорее всего, приковано к решению ФРС США по коридору процентных ставок, которое будет обнародовано 31 января. Мы, как и консенсус аналитиков, ожидаем, что ФРС сохранит процентные ставки на том же уровне. В принципе, доллар может упасть по отношению к рублю, если будет принято такое решение, однако, жёсткая риторика Джерома Пауэлла на пресс-конференции может препятствовать ослаблению доллара», — сказала она.

Также, по словам специалиста, в конце недели ожидается выход важных для доллара данных о рынке труда в США.

«Если доллар будет слабеть на этих новостях, соответственно у рубля будет шанс укрепиться. Доллар тестировал уровень в 87,5 рубля, однако этот уровень оказался для него довольно сильным уровнем поддержки, от которого «американец» оттолкнулся и отправился снова наверх, в область 89—90 рублей. На следующей неделе прогнозируем курс доллара в рамках 88—90 рублей», — заключила собеседница RT.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал прогноз по курсу доллара на конец января.