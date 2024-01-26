RT в Telegram
Подпишись

Аналитик спрогнозировала курс доллара на уровне 88—90 рублей на следующей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала об изменениях курса доллара.
Аналитик спрогнозировала курс доллара на уровне 88—90 рублей на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам аналитика, рубль продолжил дешеветь, за неделю потеряв 1,5% стоимости по отношению к доллару.

При этом Мильчакова считает, что налоговый период в третьей декаде января 2024 года на рубль не слишком повлиял в плане его поддержки.

«Следующая рабочая неделя будет очень богатой на события, но основное внимание валютного рынка будет, скорее всего, приковано к решению ФРС США по коридору процентных ставок, которое будет обнародовано 31 января. Мы, как и консенсус аналитиков, ожидаем, что ФРС сохранит процентные ставки на том же уровне. В принципе, доллар может упасть по отношению к рублю, если будет принято такое решение, однако, жёсткая риторика Джерома Пауэлла на пресс-конференции может препятствовать ослаблению доллара», — сказала она.

Также, по словам специалиста, в конце недели ожидается выход важных для доллара данных о рынке труда в США.

«Если доллар будет слабеть на этих новостях, соответственно у рубля будет шанс укрепиться. Доллар тестировал уровень в 87,5 рубля, однако этот уровень оказался для него довольно сильным уровнем поддержки, от которого «американец» оттолкнулся и отправился снова наверх, в область 89—90 рублей. На следующей неделе прогнозируем курс доллара в рамках 88—90 рублей», — заключила собеседница RT.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал прогноз по курсу доллара на конец января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить