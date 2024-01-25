Специалист Бабин дал прогноз по курсу доллара на конец января
- РИА Новости
«Приближение пика налоговых платежей экспортёров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его прогнозу, это повышает вероятность ослабления российской валюты после завершения налогового периода.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев выразил мнение, что в феврале доллар может стоить 87—95 рублей.