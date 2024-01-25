Специалист Бабин дал прогноз по курсу доллара на конец января

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин выразил мнение, что после окончания налогового периода (29 января) курс доллара может достичь 90 рублей.

«Приближение пика налоговых платежей экспортёров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его прогнозу, это повышает вероятность ослабления российской валюты после завершения налогового периода.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев выразил мнение, что в феврале доллар может стоить 87—95 рублей.