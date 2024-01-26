Посол: Москва и Банги ведут переговоры о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн топлива

Россия и Центрально-Африканская Республика ведут переговоры о поставке Банги 30 тыс. т горючего топлива.

Об этом заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

Он рассказал, что сейчас по данному вопросу проходят переговоры между Минэнерго России и Министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР.

«Речь идёт о поставке в ЦАР 30 тыс. т российского горючего топлива», — цитирует Бикантова РИА Новости.

В декабре глава МИД Центрально-Африканской Республики Сильви Байпо-Темон призвала Россию принять участие в развитии горной добычи и строительства в стране.

Она также заявила, что Банги надеется расширить сотрудничество со странами БРИКС.