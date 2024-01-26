RT в Telegram
Подпишись

Посол: Москва и Банги ведут переговоры о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн топлива

Короткая ссылка
Россия и Центрально-Африканская Республика ведут переговоры о поставке Банги 30 тыс. т горючего топлива.

Об этом заявил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

Он рассказал, что сейчас по данному вопросу проходят переговоры между Минэнерго России и Министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР.

«Речь идёт о поставке в ЦАР 30 тыс. т российского горючего топлива», — цитирует Бикантова РИА Новости.

В декабре глава МИД Центрально-Африканской Республики Сильви Байпо-Темон призвала Россию принять участие в развитии горной добычи и строительства в стране.

Она также заявила, что Банги надеется расширить сотрудничество со странами БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить