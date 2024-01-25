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Новак: первая партия СПГ с «Арктик СПГ — 2» ожидается в феврале

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Первая партия сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ — 2» может быть отгружена в феврале.
Новак: первая партия СПГ с «Арктик СПГ — 2» ожидается в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«По информации, которую компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о сроках отгрузки первой партии СПГ с «Арктик СПГ — 2».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин сообщила, что компании Китая и России намерены продолжать обычное торгово-экономическое взаимодействие в рамках проекта «Арктик СПГ — 2».

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