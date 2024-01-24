Аналитик Рясков спрогнозировал постепенное укрепление курса доллара

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что в ближайший месяц курс доллара будет постепенно укрепляться.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что в настоящее время курс сохраняется на уровне 88 рублей за доллар, что связано в том числе с продажей валютной выручки экспортёрами и продажей валюты из ФНБ.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — сказал Рясков.

Как добавил эксперт, если курс будет длительное время держаться ниже этой отметки, программа обязательной продажи валютной выручки экспортёрами может быть скорректирована.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев выразил мнение, что в феврале доллар может стоить 87—95 рублей.