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РБК: владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте

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Группа российских инвесторов направила Министерству финансов Белоруссии уведомление о дефолте по выпускам нескольких евробондов.

Как пишет РБК, речь идёт о Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», — говорится в публикации.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что санкционное давление Запада не помешало России и Белоруссии заканчивать 2023 год с высокими макроэкономическими показателями

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