Инвестор Сидоров: дальнейшего падения биржевых цен на газ ждать не стоит

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились на 6,3%, до $299,8 за 1 тыс. куб. м, впервые с 28 июля 2023 года.

По словам специалиста, биржевые цены на газ в Европе «пробили очередной минимум».

До этого, как подчеркнул Сидоров, буквально пять дней назад отмечался самый низкий показатель последних пяти месяцев — $322,14 за 1 тыс. куб. м, теперь он опустился до $299,8 за 1 тыс. куб. м.

«На мой взгляд, дело тут в том, что наконец-то сыграла ставка на (возобновляемые источники энергии. — RT) ВИЭ, которую делает Европа. А именно: увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций, а также восстановление производства атомной энергии во Франции. Благодаря этим факторам, значение газа в энергобалансе Европы снизилось. Вместе с тем в конце 2024 года истекает срок договора России и Украины о транзите газа — так что рынку ЕС стоит ожидать ещё большего сокращения поставок из России. А большая часть новых заявленных мощностей СПГ появится на рынке не раньше 2025—2026 годов», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, дальнейшего падения биржевых цен на газ ждать не стоит.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились на 6,3%, до $299,8 за 1 тыс. куб. м, впервые с 28 июля 2023 года.