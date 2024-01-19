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Украина и шесть стран Европы договорились создать газотранспортный коридор

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Украина и шесть стран Европы договорились создать газотранспортный коридор «Юг — Север».
Украина и шесть стран Европы договорились создать газотранспортный коридор
  • AP

Об этом сообщает украинский кабмин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующий меморандум заключён между операторами газотранспортных систем Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии.

В рамках создания коридора планируется создать синергию между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, подземными хранилищами газа на Украине и потребителями в Центральной Европе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина потребляет российский газ и получает деньги за его транзит в Европу.

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