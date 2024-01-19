ЦБ: внешний долг России за 2023 год сократился на $57 млрд, до $326,6 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, что на $57,1 млрд ниже, чем было зафиксировано в начале 2023 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных Банком России.

Регулятор отмечает, что сокращение внешнего долга на 14,9% обусловлено уменьшением объёма российских суверенных ценных бумаг, имеющихся в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения.

Однако ключевым фактором сокращения внешнего долга, по данным регулятора, стало сокращение обязательств прочих секторов по привлечённым кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением, согласно которому внешний долг страны сократился примерно на треть.