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ЦБ: внешний долг России за 2023 год сократился на $57 млрд, до $326,6 млрд

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Внешний долг России по состоянию на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, что на $57,1 млрд ниже, чем было зафиксировано в начале 2023 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных Банком России.
ЦБ: внешний долг России за 2023 год сократился на $57 млрд, до $326,6 млрд
  • РИА Новости

Регулятор отмечает, что сокращение внешнего долга на 14,9% обусловлено уменьшением объёма российских суверенных ценных бумаг, имеющихся в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения.

Однако ключевым фактором сокращения внешнего долга, по данным регулятора, стало сокращение обязательств прочих секторов по привлечённым кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением, согласно которому внешний долг страны сократился примерно на треть.

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