Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть
Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
- © РИА Новости / Алексей Никольский
RT ведёт трансляцию.
«Внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть», — заявил Путин.
Ранее Путин сообщил, что рост экономики России, рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогу 2023 года ожидается на уровне 3,5%.
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