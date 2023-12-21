Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть

Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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RT ведёт трансляцию. «Внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть», — заявил Путин. Ранее Путин сообщил, что рост экономики России, рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогу 2023 года ожидается на уровне 3,5%.