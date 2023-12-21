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Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть

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Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

RT ведёт трансляцию.

«Внешний долг России, что очень важно, сократился примерно на треть», — заявил Путин.

Ранее Путин сообщил, что рост экономики России, рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогу 2023 года ожидается на уровне 3,5%.

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