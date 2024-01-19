Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 87—91 рублей
Аналитик Антонов назвал два основных фактора поддержки рубля
- РИА Новости
«Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар — 87,45—91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88—90,5 рубля, евро — 94,8—98,3 рубля», — сказал он.
Аналитик уточнил, что есть два основных фактора поддержки рубля: продажа валютной выручки российскими экспортёрами и регулярные валютные интервенции Банка России в рамках бюджетного правила.
«Помимо этого, 29 января ожидается пик уплаты крупных налоговых платежей, поэтому в ближайшие дни следует ожидать увеличения объёмов продажи валюты и дальнейшего постепенного укрепления рубля», — добавил Антонов.
Ранее стало известно, что Министерство финансов России полностью обнулило долю евро в Фонде национального благосостояния, и теперь стратегический запас страны состоит только из рублей, юаней и золота.