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Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 87—91 рублей

Аналитик Антонов назвал два основных фактора поддержки рубля

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Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара на неделю.
Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 87—91 рублей
  • РИА Новости

«Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар — 87,45—91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88—90,5 рубля, евро — 94,8—98,3 рубля», — сказал он.

Аналитик уточнил, что есть два основных фактора поддержки рубля: продажа валютной выручки российскими экспортёрами и регулярные валютные интервенции Банка России в рамках бюджетного правила.

«Помимо этого, 29 января ожидается пик уплаты крупных налоговых платежей, поэтому в ближайшие дни следует ожидать увеличения объёмов продажи валюты и дальнейшего постепенного укрепления рубля», — добавил Антонов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России полностью обнулило долю евро в Фонде национального благосостояния, и теперь стратегический запас страны состоит только из рублей, юаней и золота.

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