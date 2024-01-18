В ООН заявили об изломанности международной финансовой системы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил об изломанности международной финансовой системы. Он призвал к реформированию Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

«Восемьдесят лет назад международная финансовая система была создана для защиты мира от глубокого экономического и финансового кризиса. Но сегодня система сломана», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в результате пандемии долги стран увеличились, при этом развивающиеся государства несут самое тяжёлое бремя.

По его словам, неравенство растёт «очень быстро».

«Неотложные реформы в области управления международных финансовых учреждений, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд, должны изменить их экономическую парадигму», — подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что иранская сторона будет работать над дедолларизацией торговых операций в рамках БРИКС.