Курганская область экспортировала 306 тысяч кубометров леса в 2023 году

Курганская область поставила за рубеж 306 тыс. куб. м лесопродукции в 2023 году. Из них более половины (51%) — в Казахстан.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Также 24,9% было вывезено в Узбекистан (76 тыс. куб. м), 11,04% — в Афганистан (33,81 тыс. куб. м). Остальные 13% распределились между пятью странами — Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Азербайджаном, Белоруссией.

При этом на внутренний рынок России регион отправил 602 куб. м древесины.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.