ЦБ: россияне осуществили рекордные в 2023 году покупки валюты в декабре
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В Центробанке отметили, что практически весь объём покупок пришёлся на евро и доллары.
«Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортёров», — говорится в отчёте регулятора.
За декабрь СЗКО продали валюту на Московской бирже на 588,2 млрд руб. — это на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Кандидат экономических наук доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев ранее выразил мнение, что в феврале доллар может стоить 87—95 рублей.