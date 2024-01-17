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ЦБ: россияне осуществили рекордные в 2023 году покупки валюты в декабре

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Россияне в декабре 2023 года поставили рекорд за год нетто-покупки валюты — на 179 млрд рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.
ЦБ: россияне осуществили рекордные в 2023 году покупки валюты в декабре
  • Gettyimages.ru
  • © alfexe

В Центробанке отметили, что практически весь объём покупок пришёлся на евро и доллары.

«Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортёров», — говорится в отчёте регулятора.

За декабрь СЗКО продали валюту на Московской бирже на 588,2 млрд руб. — это на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Кандидат экономических наук доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев ранее выразил мнение, что в феврале доллар может стоить 87—95 рублей.

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