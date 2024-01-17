Phileleftheros: крупные российские компании массово покидают Кипр

Российские компании массово покидают Кипр, это негативно сказывается на сфере финансовых услуг.

Об этом сообщает кипрское издание Phileleftheros.

«Российские гиганты массово уходят, более десяти компаний ушли навсегда», — сказано в материале.

Уточняется, что двузначное количество компаний с огромным объёмом работы в своем секторе сообщили за последние месяцы, что вскоре попрощаются с Кипром навсегда. Ожидается, что за ними последуют и другие компании.

При этом предприятия со значительным циклом деятельности переводятся либо в Россию (в специальный административный район), либо в соседние государства, например, Казахстан.

В декабре власти Кипра дали указание всем банкам страны прекратить операции в рублях на фоне прибытия на остров делегации из 24 сотрудников правоохранительных органов США, в том числе ФБР и FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями).