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Phileleftheros: крупные российские компании массово покидают Кипр

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Российские компании массово покидают Кипр, это негативно сказывается на сфере финансовых услуг.
Phileleftheros: крупные российские компании массово покидают Кипр
  • © РИА Новости / Борис Бабанов

Об этом сообщает кипрское издание Phileleftheros.

«Российские гиганты массово уходят, более десяти компаний ушли навсегда», — сказано в материале.

Уточняется, что двузначное количество компаний с огромным объёмом работы в своем секторе сообщили за последние месяцы, что вскоре попрощаются с Кипром навсегда. Ожидается, что за ними последуют и другие компании.

При этом предприятия со значительным циклом деятельности переводятся либо в Россию (в специальный административный район), либо в соседние государства, например, Казахстан.

В декабре власти Кипра дали указание всем банкам страны прекратить операции в рублях на фоне прибытия на остров делегации из 24 сотрудников правоохранительных органов США, в том числе ФБР и FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями).

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