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Центробанк предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки

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В Госдуму внесли предложение позволить Центробанку с 1 июля ограничить выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам.

Как поясняет «Прайм», цель законопроекта состоит в том, чтобы включить в периметр действия макропруденциальных лимитов (МПЛ), устанавливаемых ЦБ, ипотечные кредиты, предоставляемые физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Инициаторы законопроекта считают, что это позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями.

15 января в Центробанке России заявили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.

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