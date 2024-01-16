Министр нефти Индии сообщил о двух проблемах для российских нефтетанкеров

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что танкеры с российской нефтью могут сталкиваться с проблемами в индийских портах из-за ценового потолка и проблем с судоходством.

«В случае с Россией это вопрос ценового потолка, а также вопрос в том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — цитирует его Bloomberg.

Министр рассказал, что когда российские цены Индию не устраивают, она покупает её у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Вместе с этим в начале января он отмечал, что у Индии и России нет проблем с оплатой поставок российской нефти, их сокращение в минувшем декабре произошло из-за непривлекательности скидок.