Министр нефти Индии сообщил о двух проблемах для российских нефтетанкеров
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«В случае с Россией это вопрос ценового потолка, а также вопрос в том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — цитирует его Bloomberg.
Министр рассказал, что когда российские цены Индию не устраивают, она покупает её у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Вместе с этим в начале января он отмечал, что у Индии и России нет проблем с оплатой поставок российской нефти, их сокращение в минувшем декабре произошло из-за непривлекательности скидок.