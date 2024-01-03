RT в Telegram
Подпишись

Министр Пури: проблем с оплатой поставок нефти из России в Индию нет

Короткая ссылка
У Индии и России нет проблем с оплатой поставок российской нефти, их сокращение в минувшем декабре произошло из-за непривлекательности скидок, пояснил министр нефти Хардип Сингх Пури, слова которого приводит Bloomberg.
Министр Пури: проблем с оплатой поставок нефти из России в Индию нет
  • Gettyimages.ru
  • © chekyfoto

«Нет никаких проблем с оплатой. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — сказал индийский министр на брифинге.

Он подчеркнул, что у руководства Индии есть только одно требование — чтобы индийский потребитель получал энергию по самой экономичной цене и без перебоев. Страна при этом нуждается в 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России — это говорит об отсутствии проблем с оплатой, сказал Пури.

Чиновник при этом даже не упомянул ценовой потолок на нефть, введённый странами G7, говорится в статье.

Индийский посол в Москве Паван Капур ранее обратил внимание на то, что индийская сторона расплачивается за российскую нефть только в твёрдой валюте.

Вместе с этим увеличился товарооборот между Россией и Индией, в 2023 году он достиг исторической отметки, превысив $50 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить