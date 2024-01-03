Министр Пури: проблем с оплатой поставок нефти из России в Индию нет
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«Нет никаких проблем с оплатой. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — сказал индийский министр на брифинге.
Он подчеркнул, что у руководства Индии есть только одно требование — чтобы индийский потребитель получал энергию по самой экономичной цене и без перебоев. Страна при этом нуждается в 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России — это говорит об отсутствии проблем с оплатой, сказал Пури.
Чиновник при этом даже не упомянул ценовой потолок на нефть, введённый странами G7, говорится в статье.
Индийский посол в Москве Паван Капур ранее обратил внимание на то, что индийская сторона расплачивается за российскую нефть только в твёрдой валюте.
Вместе с этим увеличился товарооборот между Россией и Индией, в 2023 году он достиг исторической отметки, превысив $50 млрд.