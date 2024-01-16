ЦБ: не менее 9 млн человек станут участниками программы долгосрочных сбережений
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Об этом пишет ТАСС.
Чистюхин рассказал, что объём вложений может составить 1,2 трлн рублей.
По его словам, возможно, к 2030 году не менее 9 млн человек будут участниками программы долгосрочных сбережений.
Операторами новой системы стали уже девять НПФ, добавил он.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.
Долгосрочные сбережения формируются путём самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.