ЦБ: не менее 9 млн человек станут участниками программы долгосрочных сбережений

Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году станут не менее 9 млн россиян.

Об этом пишет ТАСС.

Чистюхин рассказал, что объём вложений может составить 1,2 трлн рублей.

По его словам, возможно, к 2030 году не менее 9 млн человек будут участниками программы долгосрочных сбережений.

Операторами новой системы стали уже девять НПФ, добавил он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.

Долгосрочные сбережения формируются путём самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.