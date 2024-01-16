RT в Telegram
Подпишись

ЦБ: не менее 9 млн человек станут участниками программы долгосрочных сбережений

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году станут не менее 9 млн россиян.
ЦБ: не менее 9 млн человек станут участниками программы долгосрочных сбережений
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом пишет ТАСС.

Чистюхин рассказал, что объём вложений может составить 1,2 трлн рублей.

По его словам, возможно, к 2030 году не менее 9 млн человек будут участниками программы долгосрочных сбережений.

Операторами новой системы стали уже девять НПФ, добавил он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.

Долгосрочные сбережения формируются путём самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить