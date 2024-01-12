Российский суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины», касающийся запрета вынесения решения третейского суда.

Об этом информирует ТАСС.

Суд постановил запретить «Нафтогазу» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору с «Газпромом».

Кроме того, суд постановил взыскать с украинской компании в пользу «Газпрома» около $150 млн в случае неисполнения запрета российского суда на продолжение разбирательства.

18 декабря «Газпром» подал иск к «Нафтогазу» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В апреле в «Нафтогазе» заявили, что Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.