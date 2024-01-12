Российский суд удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины»
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Об этом информирует ТАСС.
Суд постановил запретить «Нафтогазу» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору с «Газпромом».
Кроме того, суд постановил взыскать с украинской компании в пользу «Газпрома» около $150 млн в случае неисполнения запрета российского суда на продолжение разбирательства.
18 декабря «Газпром» подал иск к «Нафтогазу» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В апреле в «Нафтогазе» заявили, что Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал Россию уплатить компенсацию «Нафтогазу Украины» якобы за ущерб в Крыму.