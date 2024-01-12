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Объём торговли КНР с Россией в 2023 году вырос на 26,3%

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Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, экспорт из Китая в Россию за указанный период вырос на 46,9% и составил около $110,97 млрд.

Также отмечается, что импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Бразилии в декабре вырос до рекордных $1,6 млрд.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин допустил рост экономики России более чем на 4% по итогам 2023 года.

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