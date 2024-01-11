Минфин России продаст валюту и золото на 69,1 млрд рублей

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля 2024 года проведёт продажу валюты и золота на сумму 69,1 млрд рублей по бюджетному правилу. Ежедневный объём продаж составит 4,1 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Минфина, фактически полученные нефтегазовые доходы за декабрь оказались на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. Это связано с корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырьё, направленного на переработку, а также с отклонением показателей физических объёмов от прогнозируемых значений.

Ожидается, что в январе 2024 года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета составят 130,8 млрд рублей. Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составит 69,1 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа.

Ранее в Министерстве финансов России заявили о намерении увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила.