Оборот предприятий пищевой промышленности Москвы вырос в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот предприятий сферы пищевой промышленности, работающих в столице, вырос на 6,7% в сопоставимых ценах в январе — октябре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Оборот компаний этой сферы за десять месяцев 2023 года достиг 500,6 млрд рублей — на 6,7% больше, чем годом ранее», — цитирует Ефимова сайт «Москва 24».

По его словам, более четверти объёма — около 133 млрд рублей — обеспечили предприятия по переработке и консервированию мяса и мясной продукции. Почти 15%, или 73,5 млрд рублей, составила выручка производителей молочной продукции.

Предприятия по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий смогли заработать 69,4 млрд рублей, 14% от общего оборота отрасли, отметил вице-мэр.

По его словам, доля производства пищевых товаров в общем обороте обрабатывающей промышленности за этот срок составила 4,3%. Этот показатель показал рост в 4 п. п. по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.