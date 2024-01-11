США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года

США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти в 37 тыс. баррелей, а в ноябре было куплено ещё около 10 тыс. баррелей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. По данным агентства, всего стоимость импорта составила $3,45 млн. Ранее сообщалось, как могут измениться цены на нефть в 2024 году.