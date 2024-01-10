В ЕЦБ допустили возможность технической рецессии в еврозоне

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос допустил возможность технической рецессии в еврозоне.

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время выступления на открытии «Дня инвесторов Испании» в Мадриде.

По его словам, динамика роста в регионе, чей ВВП сократился на 0,1% в III квартале, является разочаровывающей и «подтверждает возможность технической рецессии во второй половине 2023 года и слабые перспективы в краткосрочной перспективе».

Таким образом, это означает, что если снижение будет наблюдаться ещё два квартала подряд, то еврозона официально вступит в рецессию.

Гиндос подчеркнул, что замедление активности «кажется повсеместным».

В декабре Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) заявила, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.