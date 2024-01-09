Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 и 2025 годах

Экономика России продолжит расти в ближайшие два года. Согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), валовой внутренний продукт страны в 2024 году вырастет на 1,3%, а в 2025-м — на 0,9%.

Эксперты ВБ подсчитали, что по итогам 2023 года темпы роста экономики России составили 2,6%. Примечательно, что в июне они прогнозировали сокращение ВВП к концу 2023 года на 0,2%.

«Этому более значительному, чем ожидалось, восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные расходы», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5%.