Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России в 2023 году до 3,5%
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Ранее Росстат назвал оценки ВВП за 2021 и 2022 годы, где цифры пересмотрены существенно «вверх».
«Улучшение оценок — свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям», — цитирует Решетникова РИА Новости.
По словам министра, в результате слаженной работы правительства ВВП по итогам 2023 года составит 3,5%.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что валовой внутренний продукт прибавил 3%, а по итогам года ожидается рост на уровне 3,5%.