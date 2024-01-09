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Председателем правления НЛМК стал Сергей Каратаев

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Председателем правления группы НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) стал Сергей Каратаев, сообщила пресс-служба международной компании.
Председателем правления НЛМК стал Сергей Каратаев
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

«Акционеры ПАО «НЛМК» на состоявшемся 6 января 2024 года внеочередном общем собрании приняли решение об избрании Сергея Каратаева на пост президента (председателя правления) Группы НЛМК», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте группы.

В апреле прошлого года статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отмечал, что уровень загрузки предприятий чёрной металлургии в России составляет 95%.

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