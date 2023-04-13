Минпромторг: уровень загрузки предприятий чёрной металлургии в России составляет 95%

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Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что уровень загрузки предприятий чёрной металлургии в России составляет 95%.
Минпромторг: уровень загрузки предприятий чёрной металлургии в России составляет 95%
  • РИА Новости

«Загрузка мощностей в чёрной металлургии сейчас составляет 90—95%. Это очень приличный показатель», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у металлургов было проседание весной — в начале лета 2022 года, однако ситуация уже стабилизировалась.

«Сейчас у нас даже лом вырос в цене на 46%, потому что на это сырьё огромный спрос у металлургических компаний, и потому что все российские предприятия хорошо загружены заказами и активно работают», — отметил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о кратном увеличении гособоронзаказа в России в 2023 году.

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