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Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти

Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

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Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах на фоне снижения спроса на рынке.
Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, государственная компания Saudi Aramco уменьшила цены на нефть марки Arab Light для поставок в страны Азии на $1,5—2 за баррель.

Кроме того, компания снизила цены на поставки нефти в феврале для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки. 

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат до конца 2024 года добровольно снижать добычу нефти.

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