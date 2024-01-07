Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти

Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на февральские поставки нефти для покупателей во всех регионах на фоне снижения спроса на рынке.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, государственная компания Saudi Aramco уменьшила цены на нефть марки Arab Light для поставок в страны Азии на $1,5—2 за баррель.

Кроме того, компания снизила цены на поставки нефти в феврале для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат до конца 2024 года добровольно снижать добычу нефти.