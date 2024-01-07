Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на февральские поставки нефти
Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах
- РИА Новости
Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его данным, государственная компания Saudi Aramco уменьшила цены на нефть марки Arab Light для поставок в страны Азии на $1,5—2 за баррель.
Кроме того, компания снизила цены на поставки нефти в феврале для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продолжат до конца 2024 года добровольно снижать добычу нефти.