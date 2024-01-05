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В Финляндии заявили о продолжении транзита российского ядерного топлива

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Финляндия продолжает транзит российского ядерного топлива. Последняя транспортировка состоялась в декабре, когда все автотранспортные КПП на финско-российской границе были почти всё время закрыты.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссон.

«Транзитные перевозки начались осенью 2022 года. Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива. В прошлом году было несколько транзитов, последний из которых был в декабре 2023 года», — сказал Исакссон ТАСС.

Как отмечали в Будапеште, Венгрия будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на атомную отрасль России.

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