Перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге намечен на 2024 год
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Об этом рассказал ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр отметил, что компания нашла зарубежного технологического партнёра. «Арт-Финанс» принадлежит завод Volkswagen в Калуге, напомнил Мантуров.
«Выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — добавил он.
Ранее стало известно, что стоимость продажи российских активов германского автопроизводителя Volkswagen составила €125 млн. Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, российские активы немецкого автоконцерна, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп.