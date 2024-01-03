Перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге намечен на 2024 год

На бывшем заводе Volkswagen в России планируется перезапустить производство, это произойдёт в первой половине 2024 года. Владельцем предприятия стала компания «Арт-Финанс».

Об этом рассказал ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр отметил, что компания нашла зарубежного технологического партнёра. «Арт-Финанс» принадлежит завод Volkswagen в Калуге, напомнил Мантуров.

«Выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — добавил он.

Ранее стало известно, что стоимость продажи российских активов германского автопроизводителя Volkswagen составила €125 млн. Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, российские активы немецкого автоконцерна, в том числе завод в Калуге, были проданы структуре дилера «Авилон» — компании «Арт-Финанс» — без опциона на обратный выкуп.