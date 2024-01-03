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«Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта газа в Китай

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«Газпром» в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, сообщает пресс-служба энергетической компании.
«Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта газа в Китай
  • Gettyimages.ru
  • © Jevtic

«Уже 2 января этот новый уровень был превышен, и «Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям», — заявили там.

При этом по итогам 2023 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м, что на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома».

В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».

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