«Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта газа в Китай

«Газпром» в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, сообщает пресс-служба энергетической компании.

«Уже 2 января этот новый уровень был превышен, и «Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям», — заявили там.

При этом по итогам 2023 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м, что на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома».

В декабре китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай в настоящее время обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2».