С 1 января пошлина на экспорт нефти из России обнуляется
Об этом пишет РИА Новости.
Как сказано в материале, налоговый манёвр в данной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 часть от полного значения до её отмены в этом году.
Уточняется, что параллельно на такую же сумму увеличивался налог на добычу полезных ископаемых.
Таким образом, в данный момент НПЗ России будут покупать нефть по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.
В ноябре в российском Минфине заявили, что пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря снизится на $1,5, до $24,7 за тонну.