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С 1 января пошлина на экспорт нефти из России обнуляется

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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнуляется в рамках завершения налогового манёвра в нефтянке.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, налоговый манёвр в данной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 часть от полного значения до её отмены в этом году.

Уточняется, что  параллельно на такую же сумму увеличивался налог на добычу полезных ископаемых.

Таким образом, в данный момент НПЗ России будут покупать нефть по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.

В ноябре в российском Минфине заявили, что пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря снизится на $1,5, до $24,7 за тонну.

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