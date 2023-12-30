RT в Telegram
Подпишись

РБК: расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на 300 млрд рублей

Короткая ссылка
По обновлённой информации Министерства финансов России, расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» в 2024 году достигнут 4,2 трлн рублей, тем самым вырастая на 300 млрд рублей.
РБК: расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на 300 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Savushkin

Об этом говорится в материале РБК.

По данным издания, ассигнования по разделу «Социальная политика» вырастут на 141 млрд рублей, до 7,87 трлн рублей.

Однако план расходов по разделу «Национальная оборона» снизился на 397 млрд рублей, до 10,38 трлн рублей.

Также расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сократились на 103 млрд рублей и составляют 3,29 трлн рублей.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов назвал поддержку участников спецоперации приоритетом бюджета России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить