РБК: расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на 300 млрд рублей

По обновлённой информации Министерства финансов России, расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» в 2024 году достигнут 4,2 трлн рублей, тем самым вырастая на 300 млрд рублей.

Об этом говорится в материале РБК.

По данным издания, ассигнования по разделу «Социальная политика» вырастут на 141 млрд рублей, до 7,87 трлн рублей.

Однако план расходов по разделу «Национальная оборона» снизился на 397 млрд рублей, до 10,38 трлн рублей.

Также расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сократились на 103 млрд рублей и составляют 3,29 трлн рублей.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов назвал поддержку участников спецоперации приоритетом бюджета России.