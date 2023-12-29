Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть на уровне $72—82 за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз цен на нефть.

По словам аналитика, в начале следующего года, 4 января, выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API).

«В последние несколько недель страна стала наращивать свои коммерческие запасы нефти, что подтвердили вчерашние данные от API за прошлую неделю. Они также показали рост запасов на 1,837 млн баррелей, а темпы их роста увеличились почти вдвое по сравнению с неделей ранее. Частично на этом фоне в том числе мировые цены на нефть вчера опустились на 3,14%, до $77,15 за баррель Brent», — объяснил он.

Также, по мнению Чернова, основной версией распродажи «чёрного золота на финансовых площадках всё-таки считается снижение геополитического напряжения в Красном море, куда возвращается навигация танкеров».

Аналитик уточнил, что на следующей неделе будут опубликованы данные макростатистики, которая также оказывает влияние на стоимость нефти.

«В первую очередь речь идёт о публикации индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, США и еврозоны за декабрь. Так как Китай является крупнейшим мировым импортёром нефти, а его экономика восстанавливается после пандемии не очень высокими темпами, то эта публикация может действительно подтолкнуть котировки чёрного золота к росту, если PMI в декабре превысит 50 пунктов. Диапазон торгов эталонной смесью марки Brent в данный период времени может быть достаточно широким — $72—82 за баррель», — заключил он.

Ранее глава Роснедр Евгений Петров сообщил, что с начала 2023 года в стране открыли 43 новых месторождения нефти и газа. Суммарно там находится 43 млн т нефти, 145 млрд куб. м метана и 24 млн т конденсата.