В России открыли 43 новых месторождения нефти и газа с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Как отметил Петров, это хороший результат, так как на данный момент компании стремятся находить новые залежи уже в развитых районах добычи.
Кроме того, по словам главы Роснедр, компании сохраняют планирования разведки и добычи вдоль Северного морского пути. Они должны дать 57 млн т углеводородов.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром» 23 декабря установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.