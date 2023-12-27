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В России открыли 43 новых месторождения нефти и газа с начала года

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Глава Роснедр Евгений Петров сообщил, что с начала 2023 года в стране открыли 43 новых месторождения нефти и газа. Суммарно там находится 43 млн т нефти, 145 млрд куб. м метана и 24 млн т конденсата.
В России открыли 43 новых месторождения нефти и газа с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Как отметил Петров, это хороший результат, так как на данный момент компании стремятся находить новые залежи уже в развитых районах добычи.

Кроме того, по словам главы Роснедр, компании сохраняют планирования разведки и добычи вдоль Северного морского пути. Они должны дать 57 млн т углеводородов.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» 23 декабря установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.

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