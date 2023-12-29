СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами
- РИА Новости
«ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», — говорится в сообщении.
О времени возобновления торгов проинформируют дополнительно.
2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.
Позже СПБ Биржа объявила о согласовании стратегии разблокировки активов. Предполагается, что расчётный депозитарий обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов Соединённых Штатов).