СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов ценными бумагами из-за сбоя.

«ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», — говорится в сообщении.

О времени возобновления торгов проинформируют дополнительно.

2 ноября США ввели санкции в отношении СПБ Биржи.

Позже СПБ Биржа объявила о согласовании стратегии разблокировки активов. Предполагается, что расчётный депозитарий обратится в OFAC (подразделение Министерства финансов Соединённых Штатов).