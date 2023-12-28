Экономисты спрогнозировали значения курсов доллара и евро в новогодние праздники

Опрошенные RT аналитики рассказали, каких значений курсов доллара и евро ожидать в новогодние праздники.

Как пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, сейчас наблюдается укрепление рубля.

«За доллар сегодня просят 89,92 рубля, за евро — 100,01 рубля и 12,73 рубля за юань. Этому, на мой взгляд, способствует очередное повышение ключевой ставки ЦБ России до 16% годовых», — отметил аналитик.

При этом он добавил, что существенного замедления инфляции пока не произошло, поэтому рубль может в скором времени «исчерпать все дезинфляционные факторы».

«Мосбиржа уже объявила свой график работы в новогодние выходные, однако я не ожидаю заметного ажиотажа. Полагаю, что на новогодних праздниках мы увидим доллар в коридоре 88—100 рублей, евро — 100—102 рубля и порядка 12,7 рубля за юань», — спрогнозировал собеседник RT.

В свою очередь, Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, заявил, что на валютном рынке — рождественское ралли, только не доллара, а рубля.

«Причина — в ослаблении доллара на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС в 2024 году и одновременных ожиданий сохранения жёсткой монетарной политики ЦБ России почти до конца 2024 года. Макроэкономические показатели России по итогам 2023 года окажутся сильными, как прогнозируют в Минфине и Минэкономразвития. Новый пакет санкций ЕС на российской экономике сильно не отразится. То есть имеется много факторов в пользу ослабления доллара и укрепления рубля», — подчеркнул экономист.

По его мнению, на праздниках можно ожидать доллар в коридоре 89—92 рубля в зависимости от новостного фона.

«Новый год, вполне очевидно, евро и доллар встретят под отметкой ниже 100 рублей», — заключил Лобода.

Ранее сообщалось, что доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря.

Кроме того, стало известно, что курс евро упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря.