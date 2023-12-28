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Инвестор объяснил решение ЦБ о бесплатных переводах на свои счета через СБП

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Ангелина Шурпина
Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российские граждане с 1 мая 2024 года получат возможность переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей (СБП).
Инвестор объяснил решение ЦБ о бесплатных переводах на свои счета через СБП
  • РИА Новости

«Ещё с 1 апреля 2024 года регулятор освободит банки от уплаты комиссий ЦБ по некоторым операциям в СБП. Это будет касаться перевода гражданам кешбэка и его возврат при отказе от покупки», — объяснил он.

Также собеседник RT уточнил, что до 1 июля 2024 года банки не будут платить комиссию регулятору за переводы между гражданами через СБП.

«Такие меры, на мой взгляд, позволят поднять популярность у клиентов программы лояльности СБП. Систему всё активнее пытаются внедрить в обращение на территории России, а потому вполне логичным выглядят шаги по увеличению её привлекательности для всех участников процесса: граждан, магазинов и предприятий сервиса, банков», — заключил Сидоров.

Ранее Банк России сообщил, что российские граждане с 1 мая 2024 года получат возможность переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей (СБП).

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