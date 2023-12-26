Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году может быть ниже 1,5% ВВП

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что дефицит российского бюджета в 2023 году может быть ниже 1,5% ВВП.

«Общие параметры в номинальном выражении дефицита 2,9 трлн остались практически неизменными, то есть мы ожидаем сохранения этого показателя. Что касается в процентном отношении к ВВП, будет меньше чем 2%, мы сейчас ожидаем дефицита около 1,5% к ВВП», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что всё зависит от того, какой объём ВВП получится после всех уточнений, пересчётов.

«Поэтому дефицит может быть поменьше, чем 1,5%. Но исходя из текущих оценок номинального объема внутреннего валового продукта, это около 1,5% ВВП, что меньше, чем изначально планировали», — сказал министр.

5 декабря Министерство финансов России заявило, что федеральный бюджет в декабре 2023 года может получить 362 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.