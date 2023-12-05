Минфин России: бюджет в декабре может получить 362 млрд рублей допдоходов

Министерство финансов России заявило, что федеральный бюджет в декабре 2023 года может получить 362 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 года в размере 362,0 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов «по итогам ноября 2023 года составило минус 117,2 млрд рублей».

1 декабря временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил, что его ведомство перечислило в бюджет страны почти 6 трлн рублей.