RT в Telegram
Подпишись

ФТС перечислила в бюджет России почти 6 трлн рублей

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что его ведомство перечислило в бюджет страны почти 6 трлн рублей.
ФТС перечислила в бюджет России почти 6 трлн рублей
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии службы.

«Мы вплотную подошли к 6 трлн рублей, собранных и перечисленных в федеральный бюджет. Выходим на уверенное выполнение годового планового задания», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил важность того, чтобы и последний месяц текущего года был качественно отработан, чтобы окончательно выполнить поставленный план или же даже перевыполнить его.

Ранее Давыдов в интервью RT на полях Международного таможенного форума рассказал об объёмах внешней торговли России в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить