ФТС перечислила в бюджет России почти 6 трлн рублей

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что его ведомство перечислило в бюджет страны почти 6 трлн рублей.

Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии службы.

«Мы вплотную подошли к 6 трлн рублей, собранных и перечисленных в федеральный бюджет. Выходим на уверенное выполнение годового планового задания», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил важность того, чтобы и последний месяц текущего года был качественно отработан, чтобы окончательно выполнить поставленный план или же даже перевыполнить его.

Ранее Давыдов в интервью RT на полях Международного таможенного форума рассказал об объёмах внешней торговли России в 2023 году.